Am 19. Mai heiratet Prinz Harry (33) die drei Jahre ältere Meghan Markle. Die US-Schauspielerin ist nicht die erste Liebe von Prinz Harry. Das sind seine Ex-Freundinnen...



Chelsy Davy (32), die Tochter eines steinreichen Safari-Organisators in Simbabwe, lernte Harry 2004 in Südafrika kennen. Beide führten sieben Jahre lang eine On-Off-Beziehung. Zusammen waren sie sogar 2011 bei der Hochzeit von Prinz William und Kate. Noch im selben Jahr trennten sich Harry und Davy.