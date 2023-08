Ungewöhnlicher Gast Prinz Harry kommt im September ins „aktuelle sportstudio“

Prinz Harry wird demnächst zu Gast in der ZDF-Sendung „das aktuelle sportstudio“ sein. Das teilte der Mainzer Sender am Montag mit. Anlass für den Auftritt am 9. September (ab 23.00 Uhr live) sind die Invictus Games. Der britische Royal (38) ist Begründer und Schirmherr dieser Weltspiele für an Körper und Psyche verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten. Im September finden die Spiele in Düsseldorf statt. Die Abschlussrede wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.