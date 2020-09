Ärger mit Malta : Prinz George bekommt kontroverses Geschenk von Naturforscher Attenborough

Valletta Ein außergewöhnliches Geschenk von dem britischen Tierfilmer Sir David Attenborough an Prinz George hat für viel Wirbel gesorgt. Es geht um ein vermutlich drei Millionen altes Fossil.

Der britische Prinz George darf doch einen Zahn eines ausgestorbenen Riesenhais behalten. Maltas Kulturminister José Herrera machte am Dienstag eine Kehrtwende, nachdem er das Geschenk des bekannten Naturforschers David Attenborough an den Siebenjährigen kritisiert und erklärt hatte, er wolle den fossilen Haizahn für Malta beanspruchen. Dort hatte Attenborough ihn bei einem Urlaub in den 1960er Jahren gefunden.