Zu Weihnachten Prinz George begeistert Netz mit selbst gemaltem Bild

Für die Royals steht Weihnachten in diesem Jahr ganz im Zeichen von Queen Elizabeth II., die am 8. September nach 70 Jahren auf dem Thron gestorben war. Die royale Familie feierte mit Skandalprinz Andrew, aber ohne den entfremdeten Prinzen Harry. Mit König Charles III. an der Spitze kamen die Royals, darunter auch Prinz George und seine Geschwister, am ersten Weihnachtstag erstmals seit der Pandemie wieder zum traditionellen Gottesdienst nahe ihrer Residenz Sandringham in Ostengland. Hier sehen Sie die Fotos.