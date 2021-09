Britischer Humor im Sterbebett : Prinz Charles verrät die letzten Worte seines Vaters Philip

London In einer Dokumentation der BBC hat Prinz Charles die letzten Worte seines Vaters Philip an ihn verraten. Es scheint, als habe sich Philip bis zum Ende seinen trockenen Humor bewahrt.

„Wir sprechen gerade über deinen Geburstag und fragen uns, ob wir einen Empfang geben sollen“, sagte Charles demnach in dem Telefonat. Weil sein Vater schwerhörig war, habe er dies zweimal wiederholen müssen, erinnert sich der Prince of Wales. Seine Stimme sei zittrig gewesen, weil er wusste, dass sein Vater nicht gerne über seine Gebursttage redete.

Der Prinzgemahl der Queen war am 9. April gestorben. Zwei Monate später, am 10. Juni, hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Die Doku „The Royal Family Remembers“ wird am Mittwoch in der BBC augestrahlt.