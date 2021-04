Royal-Prozess in Australien : Gericht soll entscheiden, ob Charles und Camilla einen Sohn haben

Sydney Ein Australier ist davon überzeugt, der heimliche Sohn von Prinz Charles und Camilla zu sein. Simon Dorante-Day will seine Herkunft sogar vor Gericht bestätigen lassen. Als einen Beweis präsentierte er nun ein Foto seines Sohnes.

Dass sie nun erneut ins Rampenlicht rückt – in den vergangenen Tagen berichteten Medien in Australien und Großbritannien – liegt daran, dass Dorante-Day ein Foto seines Sohnes Liam veröffentlicht hat. Ein Internetnutzer spiegelte das Bild und platzierte es neben ein Bild der jungen Queen. Die vermeintliche Ähnlichkeit der Gesichtszüge hat nun viele Unterstützer von Dorante-Day auf den Plan gerufen, die auf Facebook kommentierten. „Ja, ich kann die Ähnlichkeit sehen“, schrieb eine Internetnutzerin beispielsweise. Sie könne zudem Ähnlichkeiten mit Prinz Philips Familie und anderen Mitgliedern des britischen Königshauses erkennen. „Es wäre wunderbar, wenn es herauskommen würde“, schrieb die Frau weiter. „Die Leute wären auf Ihrer Seite.“

Obwohl die offiziellen Berichte angeben, dass sich Charles und Camilla erst in den 1970ern kennengelernt haben, glaubt der Australier, Hinweise darauf gefunden zu haben, dass die beiden zuvor schon Kontakt hatten. Beispielsweise verweist er darauf, dass Camilla in den Monaten vor seiner Geburt aus der britischen Gesellschaftsszene verschwunden gewesen sei und Charles nach Australien geschickt worden sei. Korrekt ist, dass Charles 1966 zwei Semester auf dem Timbertop-Campus des Geelong-Gymnasiums im australischen Bundesstaat Victoria verbracht hat.

Außerdem verweist Dorante-Day auf Unregelmäßigkeiten, die seine Geburt umranken. So lasse sich in dem Krankenhaus, in dem er laut Geburtsurkunde geboren wurde, keine einzige Geburt in dem Zeitraum nachweisen, heißt es. Außerdem mache es den Anschein, dass die Namen der leiblichen Eltern, die auf seiner Geburtsurkunde aufgeführt sind, „fiktiv“ seien.