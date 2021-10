Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe : Andrews Anwälte fordern Abweisung von Zivilklage in den USA

New York/London Im Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew haben die US-Anwälte des Queen-Sohns das Gericht dazu aufgefordert, die Zivilklage einer US-Amerikanerin abzuweisen. Die Anschuldigungen entbehrten jeder Grundlage, der Royal weise sie unmissverständlich zurück.

So zitierten britische Medien am Samstag aus Unterlagen, die die Anwälte beim Gericht in New York einreichten.