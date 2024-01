Porträt des neuen Königs Frederik X. von Dänemark – Vom Party-Prinzen zum König

„Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich das Schiff steuern“, sagte er vor zwei Jahren. Am Sonntag war es nun so weit: Aus Kronprinz Frederik wurde König Frederik X. von Dänemark. Am 52. Jahrestag ihrer Thronbesteigung unterzeichnete seine Mutter, Königin Margrethe II., in Kopenhagen ihre Abdankungsurkunde, ihr ältester Sohn damit automatisch ihr Nachfolger. Während der Zeremonie waren beide gerührt, hatten Tränen in den Augen.