Krönung von Charles III. am 6. Mai Das Warten ist vorbei – der ewige Prinz wird König

Andere Menschen in seinem Alter haben schon längst die Arbeit aufgegeben und es sich im Ruhestand bequem gemacht, doch er tritt mit seinen 74 Jahren den Job seines Lebens gerade erst an. Charles Philip Arthur George Windsor wurde im dem Moment, als Queen Elizabeth II. ihren letzten Atemzug tat, zum neuen Souverän des britischen Königreichs. Es war gegen halb fünf Uhr am Nachmittag des 8. September 2022 auf Schloss Balmoral in Schottland: Da wurde der Thronfolger zum König Charles III. Er dürfte der am besten ausgebildete Monarch aller Zeiten sein. Der älteste König bei Amtsantritt wird er auf jeden Fall.