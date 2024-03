Royale Osterbotschaft Charles spricht über Freundschaft in der Not — Camilla verteilt Sondermünzen

London · König Charles III. hat in seiner Osterbotschaft die Bedeutung der Freundschaft in der Not hervorgehoben. Die vorab aufgezeichnete Ansprache wurde am Gründonnerstag in einem Gottesdienst in der Kathedrale von Worcester abgespielt. Der an Krebs erkrankte Monarch ließ sich von seiner Frau Camilla vertreten.

28.03.2024 , 16:07 Uhr

6 Bilder Königin Camilla vertritt Charles beim traditionellen Start des Osterwochenendes 6 Bilder Foto: dpa/Justin Tallis

Der an Krebs erkrankte britische König Charles III. hat in seiner Osterbotschaft die Bedeutung der Freundschaft „besonders in Zeiten der Not“ hervorgehoben. Die vorab aufgezeichnete Ansprache wurde am Gründonnerstag in einem Gottesdienst in der Kathedrale von Worcester in Zentralengland abgespielt. Der König ließ sich beim traditionellen Start des britischen Osterwochenendes von seiner Frau Camilla vertreten. König Charles frustriert über langsamen Heilungsprozess Laut seines Neffen König Charles frustriert über langsamen Heilungsprozess „Wir brauchen diejenigen, die uns die Hand der Freundschaft reichen, und profitieren sehr von ihnen, besonders in Zeiten der Not“, sagte der 75-jährige König in seiner Osterbotschaft. Königin Camilla vertrat ihren Mann nicht nur in dem Gottesdienst, sondern übernahm auch die seit dem Mittelalter bestehende Tradition der sogenannten Maundy Money: Sie verteilte speziell geprägte Silbermünzen an verdiente Männer und Frauen. Königin Camilla übernimmt Aufgabe von Charles Weil der König krank ist Königin Camilla übernimmt Aufgabe von Charles Der Buckingham-Palast hatte Anfang Februar öffentlich gemacht, dass Charles III. an Krebs erkrankt ist. Dies war demnach im Januar bei einem Krankenhausaufenthalt des Königs wegen einer gutartigen Vergrößerung der Prostata entdeckt worden. Laut Palast handelt es sich nicht um Prostata-Krebs. Charles begann eine Therapie und lässt seine öffentlichen Verpflichtungen derzeit ruhen, die Staatsgeschäfte führt er aber weiter. Am Sonntag will er am Oster-Gottesdienst in der Kirche von Schloss Windsor teilnehmen. Was passiert nun mit König Charles? Nach der Krebsdiagnose Was passiert nun mit König Charles? Seine Schwiegertochter, Prinzessin Kate, hatte in der vergangenen Woche ebenfalls eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Die 42-jährige Frau von Thronfolger Prinz William unterzieht sich nach eigenen Angaben einer Chemotherapie, nachdem nach ihrer Bauch-Operation Mitte Januar auch bei ihr eine Krebserkrankung entdeckt worden war. 6 Bilder Was Regierungschefs dem krebskranken King Charles III schreiben 6 Bilder Foto: AFP/DANIEL LEAL Königin Camilla verteilt das Gründonnerstagsgeld während des königlichen Gründonnerstagsgottesdienstes. Foto: dpa/Justin Tallis 35 Bilder King Charles III. - ein Leben in Bildern 35 Bilder Foto: dpa/Aaron Chown König Charles erwähnte Kate in seiner Osterbotschaft zwar nicht, seine Worten lassen sich aber als Hinweis auf die Unterstützung und die große Anteilnahme interpretieren, die er und seine Schwiegertochter wegen ihrer Krebserkrankungen erhalten hatten. William und Kate hatten sich in einer am vergangenen Samstag veröffentlichten Erklärung „sehr gerührt“ über die vielen Genesungswünsche und die „freundlichen Nachrichten“ aus aller Welt gezeigt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Königin Camilla vertritt Charles beim traditionellen Start des Osterwochenendes

(lav/AFP)