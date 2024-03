Nach wenigen Tagen Onkel von Prinzessin Kate fliegt bei britischem Big Brother raus

Der Onkel von Prinzessin Kate hat nach nur wenigen Tagen die britische TV-Show „Celebrity Big Brother“ wieder verlassen. Gary Goldsmith wurde am Freitagabend als Erster in der Runde aus dem Haus gewählt. Er habe die absolut beste Zeit gehabt, sagte er dem Fernsehsender ITV. So ein Projekt liege eigentlich weit außerhalb seiner Komfortzone. Goldsmith ist der jüngere Bruder von Kates Mutter Carole Middleton.