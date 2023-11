Royaler Besuch Norwegens Kronprinz Haakon auf Deutschlandreise

Bei seiner Ankunft am Flughafen München wird der beliebte Kronprinz am Montag zunächst vom Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), in Empfang genommen. Am Abend lädt ihn dann Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu einem Festessen in die Münchner Residenz ein, bevor es am Dienstag mit ernsten Fragen der Rüstung und Verteidigung weitergeht. Etwas Entspannung dürfte der Besuch beim deutsch-norwegischen Literaturtag bereithalten.