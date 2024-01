Generationswechsel Norwegens König Harald denkt nicht ans Abdanken

Nach der Abdankung der dänischen Königin Margrethe II. denkt Norwegens König Harald V. nicht darüber nach, ebenfalls vorzeitig aus seinem Amt zu scheiden. „Ich halte an dem fest, was ich die ganze Zeit gesagt habe: Dass ich dem Storting einen Eid geleistet habe und dieser ein Leben lang gilt“, sagte der 86 Jahre alte Monarch am Dienstag im Pressehaus in Oslo auf die Frage eines Reporters der Nachrichtenagentur NTB, ob er sich nach Margrethes Entschluss neue Gedanken darüber gemacht habe. Das Storting ist das Parlament von Norwegen.