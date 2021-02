Neuestes Mitglied der Royal Family : So heißt der Sohn von Prinzessin Eugenie

Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank bei ihrer Hochzeit im Jahr 2018. Foto: dpa/Victoria Jones

London Das neunte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. wurde am 9. Februar in London geboren. Das jüngste Baby des britischen Königshauses hat jetzt auch einen Namen - Prinzessin Eugenie gab ihn in einem Instagram-Post bekannt.

„Wir wollen euch August Philip Hawke Brooksbank vorstellen“, schrieb Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie (30) am Samstag auf Instagram zu einem Foto, auf dem das Baby - in eine hellblaue Decke gewickelt - mit seinen stolzen Eltern zu sehen ist.

„Unsere Herzen sind voller Liebe für diesen kleinen Menschen, das können Worte nicht beschreiben“, erklärte die Prinzessin. Ihr Sohn war am 9. Februar im Portland Hospital in London zur Welt gekommen. Es ist das erste Kind von Eugenie und ihrem Mann Jack Brooksbank (35) - und bereits der neunte Urenkel der Queen.

Der zweite Vorname Philip gilt als Tribut an Eugenies Großvater Prinz Philip (99), der sich aktuell für einige Tage in einem Londoner Krankenhaus aufhält - nach Angaben des Palastes eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aktuell ist der kleine August auf Platz elf der Thronfolge, dürfte allerdings in einigen Monaten auf Platz zwölf rutschen - wenn Prinz Harry und Meghan ihr zweites Kind bekommen.

Die 30-jährige Eugenie ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew und Sarah, der Herzogin von York. Eugenie und der 35 Jahre alte Geschäftsmann Brooksbank heirateten im Oktober 2018 auf Schloss Windsor.

(lha/dpa)