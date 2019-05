Rama X. gibt Heirat bekannt : Thailand bekommt überraschend neue Königin

Bangkok Drei Tage vor der eigenen Krönung erhob König Maha Vajiralongkorn am Mittwoch nach einer Mitteilung des Palastes seine Ehefrau Suthida zur Monarchin.

Die beiden traten bei offiziellen Anlässen mehrfach gemeinsam auf, auch zusammen mit dem wahrscheinlichen Thronfolger, Prinz Dipangkorn Rasmijoti (14). Gemeinsame Kinder haben sie nicht. Regelmäßig halten sich die beiden mit dem Prinzen in Deutschland auf, in ihrer Villa in Tutzing am Starnberger See. Nach offiziell nicht bestätigten Berichten kehrten sie erst am Mittwochmorgen nach Bangkok zurück.