Ende der elisabethanischen Ära : Die Monarchie steht auf einem solidem Fundament

Foto: dpa/Str 43 Bilder Historische Bilder von Queen Elizabeth II.

Meinung London Die Queen ist tot und mit ihrem Tod ist auch die elisabethanische Ära zu Ende gegangen. Wieso trotz großer Krisen mit Krieg, Inflation und Corona die Monarchie auf einem soliden Fundament steht. Ein Kommentar.

Zwar verstarb die Frau, die alle Welt nur „die Queen“ nannte, schon am achten September vor zwölf Tagen, womit ihr Sohn Charles automatisch zum König wurde. Aber erst am Sonntag ging mit der Bestattung von Elizabeth II. die Ära, die man elisabethanisch nennt, tatsächlich zu Ende, und die karolinische beginnt. Es gab kein Interregnum, aber eine zehntägige offizielle Volkstrauer schuf eine Art Zwischenzeit, eine Art Aussetzung des Alltags, eine Art Innehalten, wo das politische Leben völlig brachlag und die Sorgen von gestern nicht mehr zählten. Als ob, wie es das Klischee will, der Tod der Queen die Uhren angehalten hätte.

In dieser Zwischenzeit schien es für die Briten nur ihre Trauer zu geben, und die drängenden Probleme schienen vergessen: kein Krieg in Europa war Thema, keine Teuerung im Land, keine Lebenshaltungskostenkrise, die doch zuvor so viele Leute in Panik versetzt hatte. Jetzt, nachdem die Trauerzeit vorbei ist, werden sich die Probleme nicht mehr wegschieben lassen, und die neue, gerade zwei Wochen junge Regierung muss schleunigst Antworten präsentieren, wie sie der Krise im Gesundheitswesen, der Explosion bei den Energiepreisen oder der drohenden, sich immer brutaler abzeichnenden Rezession begegnen will. Für den Rest der Woche werden in dieser Hinsicht eine Reihe von Ankündigungen und Initiativen erwartet.

Der neue König hat sich gut eingeführt. Charles III. hat keinen Schritt falsch gesetzt und in seinen Ansprachen den richtigen Ton getroffen. Von ein paar Protesten seitens Republikaner und hämischen Kommentaren im Internet über seinen Umgang mit Tintenfüllfederhalter abgesehen durfte er sich über allseitigen Applaus freuen. Aber wichtiger als seine persönliche Popularität, und das haben die letzten zwölf Tage deutlich gezeigt, ist die Solidität der Institution: Die konstitutionelle Monarchie britischer Prägung erfreut sich einer robusten Gesundheit, weil der eigentliche Souverän, das Volk, sie beibehalten will.

Das demonstrieren nicht nur die Bilder dieser Trauerzeit, die Menschenmassen in London, die Blumen-Meere überall oder auch die Meinungserhebungen, die zeigen, dass gerade einmal ein Fünftel der Briten die Monarchie abschaffen wollen. Bei der Trauer um Elizabeth wurde deutlich, dass nichts die Menschen mehr vereint als die Person des Monarchen. Während eine Regierung naturgemäß parteiisch ist und in erster Linie diejenigen repräsentiert, die sie gewählt haben, muss ein Monarch unparteiisch bleiben, weil er alle Bürger und Bürgerinnen repräsentieren muss.

Ist die Monarchie also die bessere Regierungsform? Für Großbritannien, das, von Japan abgesehen, das älteste Königshaus der Welt aufweist und die älteste Demokratie sowieso, mag das durchaus zutreffen. „Meine Generation“, erklärte Ex-Premierminister Tony Blair, „die in den 60er und 70er Jahren aufgewachsen ist, hat sich oft gefragt, welche Staatsform für uns die beste wäre. Viele meiner Altersgenossen sind zu dem Schluss gelangt, dass die konstitutionelle Monarchie wirklich das beste System für uns ist – nicht aus dem Gefühl oder der Tradition heraus, sonder ganz rational betrachtet: das überlegenere System.“

Foto: AP/Royal Mail Infos Briefmarken, Geldscheine und Nationalhymne - Was sich jetzt in England verändert