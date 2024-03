Reaktionen auf Kates Videobotschaft Nach all den Spekulationen bleibt die Scham

Dunlop verglich das Video mit einer Ansprache der jungen Elizabeth, die sich an ihrem 21. Geburtstag einem Leben im Dienst verschrieben hatte. „Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden“, so versprach die damalige Thronfolgerin im Jahr 1947, wolle sie ihren Untertanen widmen. Kate habe in ihrer eigenen Stunde der Not anderen gedankt und sich zuversichtlich an Menschen gewandt, die selbst an Krebs erkrankt seien. Für Großbritanniens künftige Königin dürfte die Videobotschaft nun Teil ihrer Geschichte werden.