Englisches Königshaus Wer übernimmt nach Krankheitsfällen nun bei den Royals?

„Noch nie gab es zuvor gleich eine zweifache Dosis royaler medizinischer Bekanntmachungen, die uns an die Zerbrechlichkeit des Menschseins erinnert“, hieß es in der Boulevardzeitung „Daily Mail“. Aber während der König in einem Alter sei, wo man solche Eingriffe erwarten könne, strahle Kate Jugend aus. Sie habe der Königsfamilie den dringend benötigten modernen Schwung gebracht.