Nach Aufregung um Kate Britisches Königshaus sucht Kommunikationsassistenz – so fällt das Gehalt aus

Um die Präsenz der Royals zu steuern, sucht das Königshaus deshalb in einer Stellenausschreibung einen „Communication Assistent“. Das Einstiegsgehalt liegt bei 25,642,50 Pfund (rund 30.000 Euro), die Wochenarbeitszeit bei 37,5 Stunden. Außerdem gibt es 20 Prozent Rabatt im „Royal Collection Shop“ und weitere Mitarbeitervorteile. Zu den Aufgaben gehört unter anderem, auf Medienanfragen zu antworten, bei der Terminplanung zu unterstützen und Inhalte für soziale Medien zu produzieren. Das Königshaus sucht Bewerber, die ein „Auge fürs Detail“ haben sowie die „Fähigkeit, in einer schnelllebigen und dynamischen Umwelt zu blühen.“ Und: Grundsätzliche Kenntnisse in Microsoft Excel sind erforderlich.