Fürstin liegt im Kankenhaus : Palast nennt Charlènes Zustand „ermutigend“

Fürstin Charlène war zu Jahresbeginn nach Südafrika gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Doch dann musste sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt äußert sich das Fürstentum.

Der Palast von Monaco hat den Zustand der erkrankten Fürstin Charlene als ermutigend bezeichnet. Das Fürstentum teilte am Freitagabend mit, Charlene habe in der Nacht zum Mittwoch in Südafrika ein nicht näher beschriebenes gesundheitliches Problem gehabt. Bereits zuvor hieß es, die Fürstin sei in stabilem Zustand.