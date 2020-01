Krach bei den Royals : Queen Elizabeth II. lässt Prinz Harry in Teilzeit gehen

Queen Elizabeth II. lässt Prinz Harry in Teilzeit gehen

London Mit Spannung war die Reaktion des königlichen Oberhauptes erwartet worden. Am Montagabend dann hat die britische Königin Elizabeth II. dem Wunsch ihres Enkels Prinz Harry nach einem Rückzug aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zugestimmt.

Die Queen hat die Diskussionen mit ihrem Enkel Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) auf der Krisensitzung in Sandringham als „sehr konstruktiv“ bezeichnet. Ihre Familie und sie selbst unterstützten den Wunsch von Harry und Meghan , ein „neues Leben als junge Familie zu schaffen“. Sie hätte es vorgezogen, wenn Harry und seine Frau Meghan sich weiter voll für das Königshaus engagiert hätten, doch sie respektiere deren Wunsche nach Unabhängigkeit, erklärte die Monarchin am Montag nach einem Familientreffen.

Es habe Übereinstimmung darin gegeben, dass es „eine Periode des Übergangs geben wird, in dem der Herzog und die Herzogin von Sussex in Kanada und Großbritannien ihre Zeit verbringen werden“.

Es müssten noch weitere Entscheidungen in den nächsten Tagen getroffen werden, teilte die 93 Jahre alte Queen nach dem Treffen auf ihrem Landsitz in Ostengland mit. Meghan hatte sich telefonisch aus Kanada zugeschaltet. An dem Treffen hatten unter anderem auch Harrys Bruder William (37) und Thronfolger Prinz Charles (71) teilgenommen.