Nach dem „Megxit“ : Meghan leiht ihre Stimme für Disney-Dokumentarfilm über Elefanten

Herzogin Meghan und Prinz Harry Anfang März auf dem Weg zu einer Veranstaltung in der Royal Albert Hall in London. Foto: AP/Simon Dawson

London Ab April wird Herzogin Meghan in einer Elefantendoku von Disney zu hören sein. Britische Medien vermuten darin eine Rückkehr in die Film- und Fernsehbranche, nachdem Meghan und ihr Mann, Prinz Harry, sich aus dem royalen Leben zurückgezogen haben.

Die ehemalige Schauspielerin Herzogin Meghan (38, „Suits“) kehrt nach ihrem Aus als Vollzeit-Royal zum Film zurück, zumindest mit ihrer Stimme. Wie der US-Unterhaltungsgigant Disney am Donnerstag mitteilte, ist Meghan vom 3. April an als Erzählerin in dem Dokumentarfilm „Elephant“ auf dem neuen Streamingdienst Disney+ zu hören. In dem Film geht es um die Geschichte einer Elefantenfamilie auf ihrer Reise durch die Kalahari-Wüste.