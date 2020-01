„Megxit“, „Egoistisch“ : Britische Medien äußern heftige Kritik an Rückzugsplänen von Meghan und Harry

Britische Medien äußern heftige Kritik an Rückzugsplänen von Meghan und Harry

London Die Nachricht des Rückzugs von Meghan und Harry aus der ersten Reihe der britischen Königsfamilie ist in Großbritannien kritisch aufgenommen worden. Zahlreiche Medien rechnen nun mit den Royals ab.

Mit ihrem Rückzug von ihren royalen Pflichten haben Prinz Harry und seine Frau Meghan in britischen Medien viel Kritik und Unverständnis geerntet. "Megxit" - eine Wortschöpfung aus Meghan und dem englischen Wort "exit" für Ausstieg - titelte die Boulevardzeitung "Sun" am Donnerstag und warf dem Herzog und der Herzogin von Sussex vor, einen Bürgerkrieg im britischen Palast entfacht zu haben.

In einer vom Buckingham-Palast verbreiteten Erklärung hatten Harry und Meghan am Mittwochabend mitgeteilt, dass sie sich aus der ersten Reihe der Royals zurückziehen. "Wir wollen als 'ranghohe' Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden", erklärten Harry, Nummer sechs in der britischen Thronfolge, und seine aus den USA stammende Frau, die schon vor ihrer Beziehung mit Harry als Schauspielerin bekannt war.