Herzogin Meghan : Meghan Markle erlitt im Juli eine Fehlgeburt

London Die Schauspielerin und Frau von Prinz Harry Meghan Markle erlitt im Sommer eine Fehlgeburt. Das machte Herzogin Meghan am Mittwoch in einem Gastbeitrag in der „New York Times“ öffentlich.

In dem Artikel appellierte Meghan an die Leserinnen und Leser, sich mehr nach dem Wohlbefinden anderer zu erkundigen. Die Frage „Geht es dir gut?“ (Are you OK?) sei der einzige Weg, mit Heilung anzufangen - diese Frage helfe manchmal am meisten. Konkret erinnerte sie an eine Reise, die Harry und sie 2019 durch Südafrika machten: Sie sei erschöpft gewesen, habe Archie mit der Brust gestillt, „und ich versuchte, ein tapferes Gesicht im Angesicht der sehr großen Öffentlichkeit zu machen“. Damals habe ein Journalist ihr die Frage gestellt, ob sie OK sei. Dass ihre ehrliche Antwort auf so viel Resonanz bei anderen Müttern gestoßen sei, habe sie nicht erwartet: „Danke, dass Sie fragen. Mich haben nicht viele Leute gefragt, ob es mir OK geht.“