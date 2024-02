Private Einblicke Erster Geburtstag als Königin – Mary von Dänemark feiert 52. Geburtstag

Die dänische Königin Mary ist erstmals in ihrer neuen Rolle ein Jahr älter geworden und hat aus diesem Anlass einen privaten Einblick in eine Reise in ihre gebürtige Heimat gewährt. Anlässlich ihres 52. Geburtstags veröffentlichte die Frau von König Frederik X. (55) am Montag einen Schnappschuss, der während einer Reise nach Australien im Dezember entstanden ist: Das Foto zeigt Mary zusammen mit ihrem Vater John Donaldson (82), wie sie gemeinsam in die Kamera lächeln. Aufgenommen hat das Bild Prinz Vincent, eines der vier Kinder von Frederik und Mary.