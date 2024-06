Feierlichkeiten zu König Charles‘ Geburtstag Prinzessin Kate erstmals wieder in der Öffentlichkeit bei Parade in London

In einer Mitteilung vom Freitagabend hatte Kate angekündigt, dass sie an „Trooping the Colour“ teilnehmen werde. Sie war im Januar im Bauchraum operiert worden. Später war bei ihr Krebs diagnostiziert worden, wie sie in einer Videobotschaft Ende März mitgeteilt hatte. Zum bisher letzten Mal hatte sich Kate an Weihnachten gezeigt.