Bestseller Prinz Harrys Autobiografie für britischen Literaturpreis nominiert

Die im vergangenen Jahr veröffentlichte Autobiografie von Prinz Harry ist in zwei Kategorien für den Literaturpreis British Book Awards nominiert. Wie das Branchenmagazin „The Bookseller“, das den Preis vergibt, am Freitag mitteilte, wurde das Buch mit dem Titel „Spare“ (auf Deutsch: „Reserve“), in den Kategorien Sachbuch Erzählung und Audio-Sachbuch als Buch des Jahres nominiert.