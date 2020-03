Unter Blitzlichtgewitter : Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals wieder gemeinsam in London

Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen bei den jährlichen „Endeavour Fund Awards“ in London an. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London Bei einer Veranstaltung für Veteranen hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan einen ihrer letzten Auftritte im Rahmen ihrer royalen Verpflichtungen. Ende des Monats soll ihr Bruch mit dem Königshaus wirksam werden.

Der britische Prinz Harry (35) und seine Frau, Herzogin Meghan (38), sind erstmals seit Bekanntwerden ihres Bruchs mit dem Königshaus gemeinsam in London aufgetreten. Die beiden trafen am Donnerstagabend bei strömendem Regen und im Blitzlichtgewitter zu einer Veranstaltung für kriegsversehrte Veteranen in der Londoner City ein. Meghan trug ein leuchtend blaues Kleid von Designerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham. Der Auftritt war einer der letzten der beiden im Auftrag des Königshauses. Ende des Monats will das Paar seine royalen Verpflichtungen niederlegen.