„Einfach herzlos“ : Kündigungen nach Tod der Queen sorgen für Fassungslosigkeit im Buckingham Palace

London Die Queen ist vor gut einer Woche gestorben. Aber diese Nachricht hat im Königspalast für ein kleines Beben beim Personal gesorgt. Zahlreichen Bediensteten wurde gekündigt. Nun stellt sich die Frage, ob König Charles ein schlechter Arbeitgeber ist.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. haben einige frühere Bedienstete des neuen britischen Königs Charles III. nun den bevorstehenden Verlust ihres Jobs zu verkraften. Die Kündigungsschreiben an Mitarbeiter von Charles' bisheriger Residenz Clarence House sorgen für Kritik: „Die Entscheidung von Clarence House, Entlassungen während einer Zeit der Trauer anzukündigen, ist einfach herzlos“, erklärte der Generalsekretär der Gewerkschaft PCS, Mark Serwotka, am Mittwoch.

„Auch wenn manche Veränderungen in den Haushalten zu erwarten waren, weil sich die Rollen innerhalb der königlichen Familie verändern, ist das Ausmaß und das Tempo, in denen sie angekündigt wurden, auf die Spitze getriebene Kaltschnäuzigkeit“, warf Serwotka dem Königshaus in seiner Erklärung vor. Seine Gewerkschaft werde weiterhin diejenigen Mitarbeiter des Königshauses unterstützen, „deren Leben durch diese Ankündigung in ohnehin schwierigen Zeiten in Turbulenzen gestürzt“ werde.