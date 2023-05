Premiere bei den Royals König Charles III. wird bei Krönung mit veganem Öl gesalbt

Das Krönungs-Öl wurde stattdessen aus Oliven von zwei Hainen auf dem Jerusalemer Ölberg hergestellt: nahe der Himmelfahrtskapelle und der Maria-Magdalena-Kirche, wo Charles' Großmutter Prinzessin Alice von Battenberg beigesetzt ist. Gepresst wurden die Oliven nahe Bethlehem. Bis auf die fehlenden tierischen Produkte entspricht das Öl laut Palast dem seit Jahrhunderten genutzten Rezept, das auch bei der Krönung von Charles' Mutter, Queen Elizabeth II., 1953 verwendet wurde. Nach der Segnung am Freitag in der Grabeskirche – dem Ort, wo nach der Überlieferung Jesus gekreuzigt und begraben wurde –, wird das Öl nun in einem silbernen Flakon nach Großbritannien gebracht.