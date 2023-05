Rätselraten um seinen Besuch Warum Prinz Harry unbedingt zur Krönung will – und auch sollte

Also ist nun zu erleben, wie der verbürgerlichte Prinz einer Stippvisite bei seiner Familie maximale Aufmerksamkeit verschafft. Informationen darüber, wie er an den Krönungsfeierlichkeiten teilnehmen wird, lässt er an die Öffentlichkeit tröpfeln. Er werde erst am frühen Samstag mit dem Privatjet zur eigentlichen Krönungszeremonie anreisen und dann gleich wieder fliegen, um in den USA den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie zu feiern, heißt es jetzt. Wann und wo er genau auftauchen wird, soll selbst der königlichen Familie noch unbekannt sein. So hält man die Kameras auf sich gelenkt. Wer sicher sein will, dass man ihn sieht, muss zu spät kommen, das gilt für jedes Familienfest. Harry wird es schon pünktlich schaffen, aber er wird möglichst lange aus möglichst allem, was er in London tut, ein Geheimnis machen. Um der Geschichtenlieferant zu bleiben.