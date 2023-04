Royale Wurzeln Diese deutschen Verwandten kommen zu Charles‘ Krönung

Auch das Haus Hohenlohe-Langenburg ist seit vielen Generationen eng mit dem englischen Königshaus verwandt. König Charles III. ist der Großonkel von Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Er will zusammen mit seiner Ehefrau Saskia an den Feierlichkeiten teilnehmen. Für das Haus in Langenburg (Schwäbisch Hall) ist es seit 1821 die siebte Krönung im britischen Königshaus.