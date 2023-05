Großbritanniens König Charles III. Dienen, statt bedient zu werden

Es ist eine Botschaft, die Charles III. sehr am Herzen liegt. Seine ersten Worte, die er bei der Krönung in der Westminster Abbey sprach, waren: „Ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen.“ Dies wird das Motto, unter das er seine Regentschaft stellen will: der Dienst an Volk und Nation. Beim Konzert am Sonntag hatte er das in einer kurzen Ansprache nochmals bekräftigt: „Ich will mich nach Kräften bemühen“, versprach Charles den Menschen, „euch mit Loyalität, Respekt und Liebe zu dienen.“