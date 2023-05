Krönung von Charles III. Gerüchte um die Sitzordnung in der Westminster Abbey - Muss Harry hinten sitzen?

In den vergangenen Wochen wurde in den britischen Boulevardmedien heftig über die Sitzordnung bei der Krönungszeremonie von König Charles III. am 6. Mai diskutiert. Auslöser war ein Bericht der britischen Boulevardzeitung „The Sun“, in dem behauptet wurde, Harry werde wegen seiner öffentlichen Kritik an der Familie in seinem Buch „Spare“ bei der Krönungsfeier seines Vaters Charles III. zehn Reihen hinter der Familie Platz nehmen.