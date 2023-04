Pomp auf Staatskosten Mehrheit der Briten will nicht für Krönung von Charles III. zahlen

Neben der Zeremonie in Westminster Abbey am Samstag wird es am Sonntag ein Konzert mit internationalen Stars am Schloss von Windsor geben. Nicht zuletzt wegen der großen Sicherheitsvorkehrungen wird allerdings davon ausgegangen, dass die Kosten sich auf mehrere zehn Millionen Pfund belaufen werden. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge könnte das Ereignis Schätzungen zufolge 50 bis 100 Millionen Pfund (bis zu 113 Millionen Euro) kosten. Hinzu kommt ein landesweiter zusätzlicher Feiertag, der volkswirtschaftliche Kosten mist sich bringen wird.