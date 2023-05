Zeremonie am Samstag Krönungsstein wird für Charles’ Krönung nach England gebracht

Der Legende nach wurde der Stein aus dem Heiligen Land über Ägypten, Sizilien und Spanien nach Irland gebracht, bevor er im 9. Jahrhundert in ein Kloster in Scone in Schottland gelangte. Der Experte David Breeze, Professor für Geschichte und Archäologie an der Universität von Edinburgh, zweifelt die Legende allerdings an: Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Stein in Wahrheit aus dem Königreich der Pikten in Schottland stamme, sagte er im Sender Times Radio.