Royale Zeremonie So soll die Krönung von König Charles III. ablaufen

London · Am 6. Mai wird König Charles III. gekrönt. An diesem Tag wird eine traditionelle Zeremonie abgehalten. Wie die Krönung ablaufen soll – und was Charles anders macht als Queen Elizabeth.

24.04.2023, 14:26 Uhr

Kürzer, kleiner und moderner solle die religiöse Zeremonie bei der Krönung von König Charles III. werden, war bereits nach dessen Amtsantritt zu hören. Zentrale Elemente wie die Salbung mit geweihtem Öl aber bleiben. Der Ablauf ist seit mehr als 1000 Jahren unverändert. Das Musikprogramm beginnt bereits vor dem Eintreffen des Königs und seiner Frau.

Während die Gäste bereits sitzen, fährt der König mit der Kutsche vom Buckingham Palace zur Krönungsstätte, der Westminster Abbey. Die Kutsche für den Hinweg hat elektrische Fensterheber, eine Klimaanlage und eine gute Federung. Zurück geht es mit einer Kutsche aus dem 18. Jahrhundert – ohne Federung.

Der König wird den Anwesenden präsentiert; im Mittelalter als Zeichen dafür, dass hier der rechtmäßige Monarch gekrönt wird.

Dann folgt der Krönungseid, den der König auf der Bibel beschwört und anschließend unterschreibt.

Geistlicher Höhepunkt der Krönung ist die Salbung des Königs mit geweihtem Öl, während er auf dem Krönungsstuhl aus dem 13. Jahrhundert sitzt. Was den Krönungsstuhl so besonders macht, lesen Sie hier. Dabei wird er mit einem Baldachin vor den Blicken der Anwesenden geschützt. Wie seit Jahrhunderten üblich, wurde der Königin für die Salbung eigens ein weißes Gewand über die Krönungsrobe angelegt. Es steht für die Abkehr von allen weltlichen Eitelkeiten und der Hinkehr zu Gott.

Der geistliche Charakter der Krönung wird noch einmal verstärkt, wenn dem König für die Überreichung der Herrschaftszeichen wie Zepter, Reichsapfel und Krone eine goldene, sogenannte Supertunica übergestreift wird. Sie und die dazugehörige Stola erinnern an Bischofsgewänder.

Weltlicher Höhepunkt der Zeremonie ist die Krönung mit der St.-Edmunds-Krone, die nur in diesem einen Moment zum Einsatz kommt. Trägt der König die Krone, rufen die Anwesenden in der Kirche aus: „Gott schütze den König!“ Alle Kirchen des Landes läuten ihre Glocken, und am Tower von London werden 62 Kanonenschüsse als Salut abgefeuert.

Anschließend wird Camilla gekrönt. Gekleidet in eine besondere Krönungsrobe, werden ihr Zepter, Stab und ein Ring überreicht und dann die Krone aufs Haupt gesetzt.

Nach dem Ende des Gottesdienstes zieht sich der König zurück in die St.-Edmund-Kapelle hinter dem Hauptaltar, um dort die Edmunds-Krone gegen die Imperial State Crown zu tauschen und erneut die Kleidung zu wechseln. Nun kommt ein Krönungsmantel zum Tragen. Mit Reichsapfel und Zepter zieht Charles dann zurück in die Kirche, während die Anwesenden die Nationalhymne singen. Die Krönung soll kürzer werden als die der verstorbenen Königin 1953, die über drei Stunden dauerte. Diesmal ist nur rund eine Stunde geplant. Die einzige Möglichkeit, wirklich Zeit zu sparen, ergibt sich bei der traditionellen Huldigung nach der Krönung. Laut noch unbestätigten Spekulationen könnte Prinz William stellvertretend für alle dem neuen König die Treue schwören. Mit der Zeremonie in London sind die Feierlichkeiten lange nicht vorbei. Am Sonntag (7. Mai) sollen die Menschen zum „Coronation Big Lunch" zusammenkommen, einem „großen Krönungsessen". Landesweit sind Straßenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant, die Menschen sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen. Abends findet dann auf Schloss Windsor ein „Krönungskonzert" statt, mit Stars und einem besonderen „Krönungschor". Welche Musiker dort auftreten, lesen Sie hier. Unter dem Motto „Big Help" (große Hilfe) wird die Bevölkerung dann am Montag (8.) ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Schule oder Arbeit muss man dafür nicht schwänzen: Die Menschen im Vereinigten Königreich erhalten am Montag einmalig einen zusätzlichen arbeitsfreien Feiertag, der auch die Gastronomie ankurbeln soll.

(mba/dpa/kna)