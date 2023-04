Touristenmagnet oder Flop? Absagen und Desinteresse an Charles’ Krönung belasten britische Royals

Dieses Desinteresse könnte sich auch auf den Verlauf des verlängerten Wochenendes zur Krönung auswirken. Der Montag nach der Zeremonie ist als sogenannter „Big Help Out“-Tag angesetzt, an dem die Britinnen und Briten den zusätzlichen Feiertag nutzen sollen, um der Gemeinschaft etwas Gutes zu tun. Dem „Guardian“ zufolge haben sich jedoch bisher noch nicht viele Freiwillige gemeldet. Nach Zahlen der britischen Regierung ist die Zahl der Briten, die sich mindestens einmal im Jahr ehrenamtlich engagieren, in den vergangenen acht Jahren von 45 auf 27 Prozent gefallen.