Promis, Royals, Staatschefs Diese Gäste werden zur Krönung von König Charles erwartet

Prinz Harry, Herzog von Sussex, wird an der Krönung seines Vaters teilnehmen, allerdings ohne seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex und ihre beiden Kindern, teilte der Buckingham Palast in einer Erklärung mit: "Der Buckingham Palast freut sich, bestätigen zu können, dass der Herzog von Sussex am 6. Mai an der Krönungsfeier in der Westminster Abbey teilnehmen wird. Die Herzogin von Sussex wird mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben".