700 Jahre alter Krönungsstuhl Thron für Charles‘ Krönung wird monatelang restauriert – das macht ihn so besonders

„Als Restauratorin ist es wirklich einzigartig, an etwas zu arbeiten, was zu einer Sammlung gehört, aber gleichzeitig weiter in seiner ursprünglichen Funktion genutzt wird“, sagte Krista Blessley, Restauratorin der Westminster Abbey, der Nachrichtenagentur PA. Der mehr als 700 Jahre alte „coronation chair“ spiele eine große Rolle für die Geschichte der Monarchie und des Vereinigten Königreichs. Auch Henry VIII., Charles I., Victoria und Elizabeth II. wurden bereits darauf gekrönt.