Jüngere Briten lehnen Monarchie ab König Charles für viele Millennials zu alt – kein Wunder

Charles hat Lampedusas Diktum im Ohr, dass sich alles verändern muss, wenn alles so bleiben will, wie es ist. So versucht er den Spagat von weiteren Modernisierungen und dem Festhalten an Tradition. Die Krönungszeremonie wird im Vergleich zu der seiner Mutter abgespeckt: Weniger Gäste, kürzere Laufzeit, Diversität im Publikum, weibliche Bischöfe und Würdenträger aller Weltreligionen. Die gesamte Zeremonie soll, unterstrich der Palast, „die heutige Rolle des Monarchen reflektieren und zur Zukunft schauen, während sie gleichzeitig in langjähriger Tradition und Prunk verwurzelt ist.“ Charles ist zu wünschen, dass die Show auch seinen jüngeren Untertanen gefallen wird.