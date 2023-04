Vom Öl-Manager zum Erzbischof Das ist der Mann, der Charles III. krönt

Welby ist ein Quereinsteiger. Der Jurist, Öl-Manager und Familienvater wurde erst 1993 zum Priester geweiht. Der frühere Finanzexperte des Konzerns „Elf Aquitaine“ steht für Realitätssinn, rasche Auffassungsgabe und Weltläufigkeit. Seine Berufsausbildung ist makellos: Schulabschluss in Eton, Studium in Jura und Geschichte in Cambridge und Dublin, Managerposten in Paris und London zur Finanzierung von Ölförderprojekten in Nigeria.