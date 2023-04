Empörung bei Konservativen US-Präsident Biden reist nicht zur Krönung von König Charles III.

Mit der Zeremonie in London sind die Feierlichkeiten lange nicht vorbei. Am Sonntag (7.) sollen die Menschen zum „Coronation Big Lunch“ zusammenkommen, einem „großen Krönungsessen“. Landesweit sind Straßenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant, die Menschen sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen. Abends findet dann auf Schloss Windsor ein „Krönungskonzert“ statt, mit Stars und einem besonderen „Krönungschor“. Unter dem Motto „Big Help“ (große Hilfe) wird die Bevölkerung dann am Montag (8.) ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Schule oder Arbeit muss man dafür nicht schwänzen: Die Menschen im Vereinigten Königreich erhalten am Montag einmalig einen zusätzlichen arbeitsfreien Feiertag - der auch die Gastronomie ankurbeln soll.