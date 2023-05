Rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung wird der britische König Charles III. am Samstag gekrönt. Erzbischof Justin Welby wird dem 74-Jährigen am Samstagmittag in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone aufs Haupt setzen. Anschließend wird auch Königsgemahlin Camilla gekrönt. Die Zeremonie vor gut 2300 Gästen folgt jahrhundertealten Traditionen und ist reich an Symbolkraft.