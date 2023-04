Großbritannien Zur Krönung von König Charles III. sollen hundert Blumenwiesen blühen

Der britische Monarch ist für seine Naturverbundenheit bekannt. Nun sollen zur Feier der Krönung des britischen Königs Charles III. in ganz England 100 Blumenwiesen angelegt oder aufgewertet werden. Blühen soll es etwa nahe dem Steinzeit-Monument Stonehenge und am Jewel Tower im Londoner Bezirk Westminster, teilte die britische Denkmalpflege-Organisation English Heritage am Freitag mit.