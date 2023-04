Zerstrittene Royals Kommen Prinz Harry und Meghan zur Krönungsfeier von Charles III.?

Prinz Harry und Meghan hatten sich 2020 aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet, um ein unabhängigeres Leben zu führen. Seitdem sorgten sie in einem Interview mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey vor zwei Jahren, in einer im Dezember veröffentlichten Netflix-Doku-Serie und in der im Januar veröffentlichten Autobiografie von Prinz Harry mit deutlicher Kritik am Königshaus mächtig für Wirbel.