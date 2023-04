Engültig angekommen Camilla wird zur Königin gekrönt – und keiner stört sich daran

Camilla als Queen? Das hätten sich die wenigsten vorstellen können, als vor etwa 30 Jahren bekannt wurde, dass der Thronfolger Prinz Charles, damals verheiratet mit Prinzessin Diana, ein Verhältnis mit ihr hatte. Camilla Parker-Bowles, geborene Shand, war eine verheiratete Frau, dazu 14 Jahre älter als Diana und bei weitem nicht so attraktiv. Undenkbar, so schien es den Briten, dass der Thronfolger seine Geliebte bevorzugen würde. Und doch wird Camilla jetzt am 6. Mai an der Seite von König Charles III. zur Königin gekrönt werden – und die Untertanen Seiner Majestät finden das auch gut so. Camilla ist endgültig angekommen. Ihre Beziehung zu Charles ist „eine der leidenschaftlichsten Liebesgeschichten des Zeitalters“, urteilt heute die Hof-Expertin Jan Moir.