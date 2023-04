Verkauf von königlichem Nippes Krönungs-Duftkerze für knappe 75 Euro – die Faszination des Royalen

Gerade die Jüngeren stört, wie archaisch, wie undemokratisch so eine Krönung heutzutage anmutet. Da wird einer Person allein aufgrund der Gnade ihrer Geburt der allerhöchster Status zugesprochen, fast gottgleich, jedenfalls näher an Gott als alle anderen. Da wird sie gesalbt in einer Zeremonie, die den Status religiös untermauert. Da stattet man diese Person mit einer symbolischen Macht ohnegleichen aus: Jede exekutive Gewalt geschieht im Namen des Monarchen. Jeder Soldat schwört Treue auf ihn. Jedes Gerichtsurteil ergeht in seinem Namen. Die staatliche Autorität basiert auf der Autorität der Krone. Gleichzeitig ist alles ein Spiel, ein schöner Schein. Denn die Macht, auch in Großbritannien, geht vom Volk aus. Das wiederum delegiert sie an das Parlament, welches die Staatsgewalt dann der Regierung überträgt.