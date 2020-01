Krisengespräche bei den Royals : Prinz Harry darf in Teilzeit gehen

London Auf Schloss Sandringham haben sich Königin Elizabeth II., Prinz Charles und die Prinzen Harry und William zum Krisengespräch getroffen. Zuvor wiesen die Brüder Berichte zurück, wonach ihr Verhältnis schwer beschädigt sei.

Ihr Wunsch nach mehr Unabhängigkeit wird erfüllt: Königin Elizabeth II. unterstützt den Rückzug von Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan aus der ersten Reihe des britischen Königshauses. Das teilte der Palast am Montagabend nach einem Krisengespräch mit, das britischen Medienberichten zufolge rund zwei Stunden gedauert haben soll. Für das Treffen waren die Königin selbst, Thronfolger Prinz Charles sowie die Prinzen William und Harry am Montagmittag nach Schloss Sandringham gereist. Vor Kurzem hatten Harry und Meghan angekündigt, sich als „Senior Royals“ zurückziehen und finanziell eigenständig werden zu wollen.

Schloss „Sandringham Estate“ (so der offizielle Name) in der Grafschaft Norfolk befindet sich seit 1862 im Besitz der Windsors, als Königin Victoria es kaufte.

Wie genau das Herzogpaar seine zukünftige Rolle als Teilzeit-Royals gestalten will, ist allerdings noch unklar. In der Mitteilung des Palasts heißt es, es werde eine Übergangszeit geben, die das Paar mit Sohn Archie in Kanada und dem Vereinigten Königreich verbringen werde. Es handele sich dabei um eine komplexe Angelegenheit für die Familie und es noch einiges zu tun. „Ich habe darum gebeten, dass endgültige Entscheidungen in den nächsten Tagen getroffen werden“, so die Queen.