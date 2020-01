Krisengespräche bei den Royals : Harry und William zeigen sich einig

London Auf Schloss Sandringham haben sich Königin Elizabeth II., Prinz Charles und die Prinzen Harry und William zum Krisengespräch getroffen. Zuvor wiesen die Brüder Berichte zurück, wonach ihr Verhältnis schwer beschädigt sei.

Die britischen Prinzen Harry (35) und William (37) haben den Bericht einer britischen Zeitung über ihr Verhältnis zueinander scharf kritisiert. In einer Stellungnahme wiesen die Brüder die Geschichte als falsch zurück und schrieben: „Für Brüder, die sich so sehr um die Fragen der psychischen Gesundheit sorgen, ist der Gebrauch von aufrührerischer Sprache auf diese Weise beleidigend und potenziell schädlich.“

Die „Times“ hatte in ihrer Montagsausgabe behauptet, dass sich Prinz Harry und Herzogin Meghan von William schikaniert fühlten. „Sie wurden zwei Jahre lang ständig auf ihren Platz verwiesen, ständig gemobbt, ständig daran erinnert, was man nicht machen kann“, hatte die Zeitung eine anonyme Quelle zitiert. Zudem soll Prinz William über sein Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder Harry mit einem Freund gesprochen und gesagt haben: „Ich habe unser ganzes Leben lang einen schützenden Arm um meinen Bruder gelegt. Aber ich kann es nicht mehr – wir sind keine Einheit mehr.“ Der schon länger kolportierte Bruderzwist soll auch zum angekündigten Rückzug von Harry und Meghan als „Senior Royals“ beigetragen haben.

Schloss „Sandringham Estate“ (so der offizielle Name) in der Grafschaft Norfolk befindet sich seit 1862 im Besitz der Windsors, als Königin Victoria es kaufte.

Am Montag hatte die Queen zudem zur Krisensitzung auf ihren Landsitz in Sandringham geladen, um die Zukunft von Harry und seiner Ehefrau Meghan (38) zu besprechen. Gemeinsam mit Thronfolger Prinz Charles sowie William und Harry beriet sie dort Lösungsmöglichkeiten, wie dem Wunsch des Paars, künftig kürzer treten zu wollen, entsprochen werden kann. Das Herzogspaar von Sussex will teilweise in Nordamerika wohnen und selbständig Geld verdienen. Herzogin Meghan war schon am Donnerstag zurück nach Kanada geflogen. Sie beteiligte sich an den Gesprächen über eine Videoschaltung.